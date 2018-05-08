Госдума согласилась на назначение Медведева премьером РФ

Госдума во вторник дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства.

За это решение, согласно электронному табло, проголосовали за 374 депутатов (при необходимом минимуме 226). Против проголосовали 56 , воздержавшихся нет.

В заседании приняли участие В.Путин и Д.Медведев.

Перед голосованием все политические силы обозначили свои позиции: фракции "Единая Россия" и ЛДПР заявили о поддержке Д.Медведева, и это в общей сумме 379 голосов, то есть подавляющее большинство Госдумы; коммунисты (42 голоса) и "Справедливая Россия" (23 голоса) выступили против такого кадрового решения, при этом части эсэров - главам трех думских комитетов фракция позволила проголосовать за представленную президентом кандидатуру.

В 2012 году, когда на пост главы правительства также выдвигалась кандидатура Д.Медведева, за него в Госдуме проголосовали 299 депутатов, против высказались 144. Тогда согласие на назначение В.Путина премьером дали "Единая Россия", ЛДПР и частично "Справедливая Россия".

Д.Медведев стал 13-м главой правительства за время существования независимой России и третьим премьер-министром, переизбранным на второй срок. Таким образом, Д.Медведев закрепил свой статус "долгожителя" на премьерском Олимпе (уже шесть лет). В тройку лидеров входят также Виктор Черномырдин (пять лет четыре месяца) и В.Путин (четыре года).