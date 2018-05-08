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СНГ 08.05.2018 21:01

Путин согласен с необходимостью "отвязать" экономику РФ от доллара

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает правильным курс на отказ от привязки российской экономики к доллару.

"Я в принципе согласен. Это ведь не просто отрыв от доллара. Речь идет о необходимости повышения нашего экономического суверенитета, и это абсолютно правильно", - сказал В.Путин во вторник в Госдуме после того, как депутаты поддержали предложенную им на пост премьера кандидатуру Дмитрия Медведева.

Президент признал, что "мы за предыдущие десятилетия в надежде на то, что будут соблюдаться заявленные принципы в области мировой торговли, вели себя несколько наивно".

"А теперь мы видим, что и правила ВТО сплошь и рядом нарушаются, ограничения идут по политическим соображениям, которые называют санкциями. Причем вводятся все новые и новые (санкции), чтобы обеспечить себе любимым конкурентные преимущества", - подчеркнул В.Путин.

Он задался вопросом, "чем иначе объяснить, скажите мне, ограничения в сфере алюминия или металлургии вообще?" "Только этим, на самом деле. И здесь Геннадий Андреевич (Зюганов, лидер КПРФ) прав, нам нужно повышать уровень своего экономического суверенитета", - сказал В.Путин.

Однако, по его словам, здесь требуются нелинейные решения. "Нефть торгуется в долларах на бирже. И, конечно, мы думаем, что нужно сделать, чтобы освободить себя от этого бремени. И наши партнеры, вводя вот эти все ограничения, ограничения незаконные, нарушая принципы мировой торговли, помогают нам. Потому что весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих регионов", - заявил президент РФ.

В.Путин, в частности, подчеркнул, что Россия продолжит диверсифицировать свои золотовалютные резервы. "Но это такая очень тонкая спокойная настройка, мы будем продолжать в этом направлении двигаться", - сказал президент.

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Тэги: ЭКОНОМИКА, ДОЛЛАР, ПУТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]