Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает правильным курс на отказ от привязки российской экономики к доллару.
"Я в принципе согласен. Это ведь не просто отрыв от доллара. Речь идет о необходимости повышения нашего экономического суверенитета, и это абсолютно правильно", - сказал В.Путин во вторник в Госдуме после того, как депутаты поддержали предложенную им на пост премьера кандидатуру Дмитрия Медведева.
Президент признал, что "мы за предыдущие десятилетия в надежде на то, что будут соблюдаться заявленные принципы в области мировой торговли, вели себя несколько наивно".
"А теперь мы видим, что и правила ВТО сплошь и рядом нарушаются, ограничения идут по политическим соображениям, которые называют санкциями. Причем вводятся все новые и новые (санкции), чтобы обеспечить себе любимым конкурентные преимущества", - подчеркнул В.Путин.
Он задался вопросом, "чем иначе объяснить, скажите мне, ограничения в сфере алюминия или металлургии вообще?" "Только этим, на самом деле. И здесь Геннадий Андреевич (Зюганов, лидер КПРФ) прав, нам нужно повышать уровень своего экономического суверенитета", - сказал В.Путин.
Однако, по его словам, здесь требуются нелинейные решения. "Нефть торгуется в долларах на бирже. И, конечно, мы думаем, что нужно сделать, чтобы освободить себя от этого бремени. И наши партнеры, вводя вот эти все ограничения, ограничения незаконные, нарушая принципы мировой торговли, помогают нам. Потому что весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих регионов", - заявил президент РФ.
В.Путин, в частности, подчеркнул, что Россия продолжит диверсифицировать свои золотовалютные резервы. "Но это такая очень тонкая спокойная настройка, мы будем продолжать в этом направлении двигаться", - сказал президент.
Баку не спешит с выводами после заявлений Пашиняна о Карабахе, ожидает от Армении трезвой оценки ситуации - МИД Азербайджана
Баку и Рим обсудили шаги для пресечения незаконной деятельности итальянских компаний в Карабахе – МИД Азербайджана
Сумское НПО решило ликвидировать филиал в Азербайджане
Бухарест интересуется перевозкой грузов по ТК Восток-Запад – посол в Азербайджане
Патриарх Кирилл обсудил церковно-государственное взаимодействие в Азербайджане с новым послом РФ в Баку Бочарниковым
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну крупной партии бриллиантов
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
Состоялся 5-ый Международный Caspian Energy Forum Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»