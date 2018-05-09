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Регион 09.05.2018 11:02

На Красной площади начался Парад Победы

Военный парад, знаменующий 73-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади в Москве.

Парад принимает министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Командует парадом главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

Согласно данным российского военного ведомства, к Параду Победы в Москве привлечены 13 тыс. 46 человек, 159 единиц техники, а также 75 самолётов и вертолётов - это экипажи оперативно-тактической, Дальней, Военно-транспортной и Армейской авиации.

На военном параде в столице России впервые демонстрируются сразу несколько образцов перспективных вооружений. Большинство новинок прошли апробацию в Сирии, сообщили в Минобороны.

Среди новинок военного парада - пара истребителей пятого поколения Су-57, два модернизированных самолёта-перехватчика МиГ-31К, оснащённых новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал".

Также впервые представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", боевая машина поддержки танков "Терминатор".

Вся эта техника стоит на вооружении российской армии или находится в опытной эксплуатации. Большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии.

Согласно данным военного ведомства, в воздушной части парада полёты вертолётов проходят на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для самолётов оперативно-тактической, Дальней и Военно-транспортной авиации высота составляет от 300 до 500 метров, а скорость до 600 километров в час. Воздушно-космические силы для выполнения задач на параде задействуют восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.

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Тэги: МОСКВА, ПАРАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]