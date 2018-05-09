ЕБРР думает о расширении присутствия в странах Африки южнее Сахары, предлагает идти к этому постепенно

Европейский банк реконструкции и развития думает о расширении географии присутствия банка в странах Африки южнее Сахары, предлагает реализовывать эту идею постепенно, сообщил президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

"Начиная с января следующего года, при наличии дополнительных капитальных возможностей можно начать изучать вопрос целесообразности постепенного, пошагового расширения географии нашего присутствия - очевидным регионом для рассмотрения являются страны к югу от Сахары", - сказал С.Чакрабарти, открывая ежегодное заседание совета управляющих банка в Иордании.

Глава ЕБРР считает, что банк должен быть последовательным и сначала приложить максимум усилий для реализации проектов в существующих регионах присутствия, оставаясь верным принципам, предусмотренным текущей структурой капитала и реализуемой сейчас стратегией развития банка до 2020 года.

"В регионе Южного и Восточного Средиземноморья есть страны, которые пока не принимают участие в ЕБРР, мы приветствуем факт, что некоторые из них находятся здесь и проявляют интерес к банку", - добавил глава ЕБРР.

Сейчас банк в этом регионе присутствует в Египте, Иордании, Марокко и Тунисе. Ранее источник "Интерфакса" отмечал, что первоочередными кандидатами для экспансии банка среди средиземноморских стран являются Алжир, Ливия и Сирия.

Кроме того, заинтересован в получении инвестиций ЕБРР Ирак, который подал соответствующую заявку, сообщил журналистам источник в совете управляющих банка.

С.Чакрабарти полагает, что текущая площадка является отличным местом для начала дискуссии о роли ЕБРР в расширяющейся системе международных банков развития. "Однако на данном этапе было бы преждевременно искать конкретные решения", - отметил он.

Глава ЕБРР подчеркнул, что любые изменения в рамках следующей стратегической и капитальной повестки должны быть утверждены на ежегодном заседании совета управляющих банка в 2020 году, и только после этого они начнут реализовываться.

По его мнению, последовательный подход позволит максимизировать как акционерную, так и институциональную ценность банка.

ЕБРР, создававшийся в начале 1990-х годов для оказания помощи странам Восточной и Центральной Европы в процессе перехода к рыночной экономике, уже давно вышел за пределы своего "исторического" региона присутствия. Банк работает в Монголии, Египте, Иордании, Ливане, Тунисе, Марокко, Узбекистане, Туркмении, Турции и других странах.

Акционерами ЕБРР являются 68 стран, Европейский союз (ЕС) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).