Россия пытается заставить НАТО уйти из Балтийского моря, считает министр обороны Эстонии Юри Луйк.
"Российские военные корабли явно пытались вынудить НАТО покинуть Балтийского море", - заявил Ю.Луйк в опубликованном в четверг интервью финской газете "Хельсингин саномат".
Он утверждает, что корабли ВМС России угрожают кораблям НАТО, следуют за ними следом или рядом. Кроме того, по словам министра, самолеты военно-космических сил России совершают полеты на низкой высоте над кораблями НАТО. "Это происходит в международных водах и является нарушением хороших обычаев перемещения в море", - полагает глава военного ведомства.
По его мнению, прежде всего эти действия направлены против кораблей США, но также и против других кораблей альянса.
Ю.Луйк также отметил, что Россия активно перебазирует свои вооруженные силы в регион Балтийского моря, доставляет в Калининградскую область ракетные системы "Искандер" и С-400.
"Идет масштабное снабжение. Это происходит совершенно безосновательно и является признаком агрессивного поведения в нашем регионе", - подчеркнул министр обороны.
Кроме того, Ю.Луйк выразил удовлетворение расширением оборонного сотрудничества между США, Финляндией и Швецией, подписанием на этой неделе в Вашингтоне трехстороннего соглашения о военном взаимодействии.
"Все, что делает Финляндия и Швеция для сближения с США, по нашему мнению, позитивно", - сказал Ю.Луйк.
Обсуждения Хельсинской комиссией в Конгрессе США являются средством давления на Баку – помощник президента Азербайджана
Встреча между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха пока не планируется - Сафаров
Министр обороны Азербайджана ознакомился с современным вооружением производства Турции
RBS выплатит $4,9 млрд в США для урегулирования дел о нарушениях при выпуске ипотечных бумаг
Манат и доллар сохраняют позиции на валютном аукционе
Энергообмен между Азербайджаном и Ираном может быть доведен до 800 МВт
В Баку с участием представителей дипкорпуса прошел марш «Бессмертный полк»
В Московской области РФ открылся памятник азербайджанской нефти за вклад в победу в ВОВ
Патриарх Кирилл обсудил церковно-государственное взаимодействие в Азербайджане с новым послом РФ в Баку Бочарниковым
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
Состоялся 5-ый Международный Caspian Energy Forum Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»