Россия пытается заставить НАТО уйти из Балтийского моря, считает министр обороны Эстонии Юри Луйк.

"Российские военные корабли явно пытались вынудить НАТО покинуть Балтийского море", - заявил Ю.Луйк в опубликованном в четверг интервью финской газете "Хельсингин саномат".

Он утверждает, что корабли ВМС России угрожают кораблям НАТО, следуют за ними следом или рядом. Кроме того, по словам министра, самолеты военно-космических сил России совершают полеты на низкой высоте над кораблями НАТО. "Это происходит в международных водах и является нарушением хороших обычаев перемещения в море", - полагает глава военного ведомства.

По его мнению, прежде всего эти действия направлены против кораблей США, но также и против других кораблей альянса.

Ю.Луйк также отметил, что Россия активно перебазирует свои вооруженные силы в регион Балтийского моря, доставляет в Калининградскую область ракетные системы "Искандер" и С-400.

"Идет масштабное снабжение. Это происходит совершенно безосновательно и является признаком агрессивного поведения в нашем регионе", - подчеркнул министр обороны.

Кроме того, Ю.Луйк выразил удовлетворение расширением оборонного сотрудничества между США, Финляндией и Швецией, подписанием на этой неделе в Вашингтоне трехстороннего соглашения о военном взаимодействии.

"Все, что делает Финляндия и Швеция для сближения с США, по нашему мнению, позитивно", - сказал Ю.Луйк.