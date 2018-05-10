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Дальнее зарубежье 10.05.2018 10:46

Глава Минобороны Эстонии считает, что Россия пытается "выдавить" НАТО с Балтики

Россия пытается заставить НАТО уйти из Балтийского моря, считает министр обороны Эстонии Юри Луйк.

"Российские военные корабли явно пытались вынудить НАТО покинуть Балтийского море", - заявил Ю.Луйк в опубликованном в четверг интервью финской газете "Хельсингин саномат".

Он утверждает, что корабли ВМС России угрожают кораблям НАТО, следуют за ними следом или рядом. Кроме того, по словам министра, самолеты военно-космических сил России совершают полеты на низкой высоте над кораблями НАТО. "Это происходит в международных водах и является нарушением хороших обычаев перемещения в море", - полагает глава военного ведомства.

По его мнению, прежде всего эти действия направлены против кораблей США, но также и против других кораблей альянса.

Ю.Луйк также отметил, что Россия активно перебазирует свои вооруженные силы в регион Балтийского моря, доставляет в Калининградскую область ракетные системы "Искандер" и С-400.

"Идет масштабное снабжение. Это происходит совершенно безосновательно и является признаком агрессивного поведения в нашем регионе", - подчеркнул министр обороны.

Кроме того, Ю.Луйк выразил удовлетворение расширением оборонного сотрудничества между США, Финляндией и Швецией, подписанием на этой неделе в Вашингтоне трехстороннего соглашения о военном взаимодействии.

"Все, что делает Финляндия и Швеция для сближения с США, по нашему мнению, позитивно", - сказал Ю.Луйк.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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