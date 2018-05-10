Встреча между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха пока не планируется - Сафаров

Встреч между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха в ближайшее время не ожидается, заявил глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Байрам Сафаров.
"По встречам общин пока нет информации. В Армении сейчас больше времени уделяют формированию нового правительства", - сказал Б.Сафаров журналистам в четверг.
Он также призвал армянскую сторону к деоккупации азербайджанских территорий.
Б.Сафаров добавил, что визит нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нагорный Карабах и сделанные им заявления не способствуют урегулированию карабахского конфликта.
Как сообщалось ранее, тема организации встреч между азербайджанской и армянской общиной Нагорного Карабаха поднималась неоднократно. В Баку заявляли о готовности к такой встрече и считают, что власти Армении всячески препятствуют ее проведению.
Ф.Исазаде
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