Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0185 RUR   0.027 GBR   2.3078 TRY   0.3962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 24° Завтра 14° 23° 12 Май 14° 22° 13 Май 16° 23°

Карабахский конфликт 10.05.2018 10:43

Встреча между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха пока не планируется - Сафаров

Встреч между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха в ближайшее время не ожидается, заявил глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Байрам Сафаров.

"По встречам общин пока нет информации. В Армении сейчас больше времени уделяют формированию нового правительства", - сказал Б.Сафаров журналистам в четверг.

Он также призвал армянскую сторону к деоккупации азербайджанских территорий.

Б.Сафаров добавил, что визит нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нагорный Карабах и сделанные им заявления не способствуют урегулированию карабахского конфликта.

Как сообщалось ранее, тема организации встреч между азербайджанской и армянской общиной Нагорного Карабаха поднималась неоднократно. В Баку заявляли о готовности к такой встрече и считают, что власти Армении всячески препятствуют ее проведению.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ОБЩИНЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана считает необходимым установление диалога между азербайджанской и армянской общиной Нагорного Карабаха Баку поддерживает карабахское урегулирование при условии изменения статус-кво и освобождения оккупированных территорий – МИД Азербайджана Азербайджанская и армянская община Карабаха должны встретиться в СЕ для обсуждения путей урегулирования конфликта, заявляют в Баку Азербайджанская община Нагорного Карабаха просит главу ОБСЕ содействовать в организации встречи с армянской общиной В Баку выступают за проведение встреч между обеими общинами Нагорного Карабаха

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]