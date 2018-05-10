Американский президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс встретили и поприветствовали вернувшихся в США трех американцев, которые были освобождены из заключения в КНДР, сообщает в четверг канал Си-Эн-Эн.

На кадрах телерепортажа видно, как Д.Трамп и М.Пенс вместе с супругами Меланией и Карен прибыли к самолету, а затем президент и первая леди поднялись на борт, где они встретили и переговорили с освобожденными гражданами США. Спустя некоторое время все прибывшие из КНДР американские граждане, Д.Трамп и М.Трамп покинули самолет.

Авиалайнер, на борту которого находятся освобожденные американцы и госсекретарь США Майкл Помпео со своей делегацией, приземлился на авиабазе около 2.40 по местному времени (9.40 мск).

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын пошел навстречу просьбам Вашингтона освободить из заключения трех американских граждан.

Один из них - Ким Дон Чель - находился в заключении с октября 2015 года. Он был арестован, обвинен в шпионской деятельности и приговорен к 10 годам.

Двое других - Ким Сан Дук и Ким Хак Сон - преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии. Они были арестованы чуть более года назад по обвинению "в ведении враждебной деятельности в отношении КНДР".

Освобожденные американцы отправились на родину вместе с госсекретарем США Майклом Помпео, совершившим визит в Пхеньян. Они выразили благодарность Д.Трампу и М.Помпео за усилия, преприятные для их возвращения домой.