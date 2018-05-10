Глава департамента по управлению госимуществом Армении подал в отставку

Начальник департамента по управлению государственным имуществом при правительстве Армении Арман Саакян подал в отставку.
"Я принял решение уйти в отставку. Но не ухожу из политики", - написал А.Саакян на своей странице в Facebook.
А.Саакян - сын бывшего спикера парламента Армении Галуста Саакяна. Является членом Республиканской партии.
Должность начальника департамента по управлению государственным имуществом при правительстве Армении занимает с 2011 года.
Во вторник парламент Армении после нескольких недель протестов избрал лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна на пост премьера. Республиканская партия заявила об уходе в оппозицию.
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