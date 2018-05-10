Глава департамента по управлению госимуществом Армении подал в отставку

Начальник департамента по управлению государственным имуществом при правительстве Армении Арман Саакян подал в отставку.

"Я принял решение уйти в отставку. Но не ухожу из политики", - написал А.Саакян на своей странице в Facebook.

А.Саакян - сын бывшего спикера парламента Армении Галуста Саакяна. Является членом Республиканской партии.

Должность начальника департамента по управлению государственным имуществом при правительстве Армении занимает с 2011 года.

Во вторник парламент Армении после нескольких недель протестов избрал лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна на пост премьера. Республиканская партия заявила об уходе в оппозицию.