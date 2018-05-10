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Регион 10.05.2018 13:44

Глава департамента по управлению госимуществом Армении подал в отставку

Начальник департамента по управлению государственным имуществом при правительстве Армении Арман Саакян подал в отставку.

"Я принял решение уйти в отставку. Но не ухожу из политики", - написал А.Саакян на своей странице в Facebook.

А.Саакян - сын бывшего спикера парламента Армении Галуста Саакяна. Является членом Республиканской партии.

Должность начальника департамента по управлению государственным имуществом при правительстве Армении занимает с 2011 года.

Во вторник парламент Армении после нескольких недель протестов избрал лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна на пост премьера. Республиканская партия заявила об уходе в оппозицию.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГОСИМУЩЕСТВО, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]