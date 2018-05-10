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СНГ 10.05.2018 17:27

Комиссия парламента Киргизии рекомендовала Генпрокуратуре оценить действия трех экс-премьеров по модернизации ТЭЦ Бишкека

Временная депутатская комиссия парламента Киргизии, исследующая причины январской аварии на ТЭЦ Бишкека, рекомендует Генпрокуратуре дать правовую оценку действиям трех бывших премьеров, участвовавших в заключении многомиллионного соглашения с китайской компанией TBEA на модернизацию ТЭЦ.

Как сообщил в четверг на заседании парламента Киргизии глава временной депутатской комиссии Улан Примов, комиссия пришла к выводу, что при реализации соглашения с китайской компанией TBEA, заключенного в 2013 году, имеется нецелевое использование $386 млн, предоставленных для проекта.

Помимо этого, он заявил, что Генпрокуратуре, Счетной палате и Госкомитету национальной безопасности (ГКНБ) необходимо "дать правовую оценку действиям должностных лиц, причастных к подготовке, подписанию и реализации соглашения, и проверить возможную их аффилированность с компанией TBEA".

Кроме того, указывается о необходимости проверки аффилированности субподрядчиков и субпоставщиков компании TBEA с должностными лицами в Киргизии.

В числе должностных лиц, задействованных в процессе подготовки и подписания соглашения названы бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев, Темир Сариев, занимавший в 2013 году должность министра экономики, а также Сапар Исаков, возглавлявший в тот период отдел внешней политики аппарата президента.

Оппозиционный депутат фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев со своей стороны заявил о необходимости рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева для привлечения его к ответственности за заключение "невыгодного для Киргизии кредитного соглашения на сумму $386 млн".

В свою очередь, участвовавшие на заседании бывшие премьеры заявили о законности всех процедур при заключении соглашения с китайской компанией, назвав его своевременным и необходимым.

В конце января в пик сильных морозов в Бишкеке произошла авария на столичной ТЭЦ, что привело к сбоям в обеспечении теплоснабжением киргизской столицы и понижению температуры в жилых помещениях. Подача тепла в квартиры и учреждения была восстановлена на четвертые сутки.

2 февраля Омуркул уулу Нурлана был уволен с должности директора ТЭЦ Бишкека.

В марте сотрудники ГКНБ Киргизии в рамках расследования уголовного дела по ремонту ТЭЦ Бишкека задержали технического директора ОАО "Электрические станции" Алмаза Жусупбекова и экс-замдиректора "Электрических станций" Бердибека Боркоева, которые подозреваются в хищении денежных средств, выделенных на ремонт ТЭЦ Бишкека. Оба помещены в СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

В начале апреля ГКНБ задержал руководителя энергетической компании ОАО "Электрические станции" Узака Кыдырбаева и исполнительного директора группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека ОАО "Электрические станции" Темирлана Бримкулова, которые также были водворены в СИЗО ГКНБ.

В парламенте Киргизии была создана временная депутатская комиссия, которая занялась изучением причин аварии на ТЭЦ Бишкека и вопросами рационального использования китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию предприятия.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ГЕНПРОКУРАТУРА, ПРЕМЬЕРЫ


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