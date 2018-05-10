Глава Минфина Армении уходит в отставку

И.о. министра финансов Армении Вардан Арамян заявил о сложении своих полномочий.

"Складываю свои полномочия с надеждой, что новое правительство продолжит эффективный поиск решений, чтобы наша страна стала экономический более стабильной", - говорится в распространённом в четверг министром заявлении.

"Желаю нашей стране мира, экономической стабильности и новых перспектив развития, а новому правительству - успехов в инициативах и усилиях. Продолжу со всей ответственностью выполнять свои полномочия до назначения нового министра", - отметил В.Арамян.