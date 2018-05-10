Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0185 RUR   0.027 GBR   2.3078 TRY   0.3962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 14° 24° 12 Май 15° 22° 13 Май 15° 23°

Регион 10.05.2018 17:53

Глава Минфина Армении уходит в отставку

И.о. министра финансов Армении Вардан Арамян заявил о сложении своих полномочий.

"Складываю свои полномочия с надеждой, что новое правительство продолжит эффективный поиск решений, чтобы наша страна стала экономический более стабильной", - говорится в распространённом в четверг министром заявлении.

"Желаю нашей стране мира, экономической стабильности и новых перспектив развития, а новому правительству - успехов в инициативах и усилиях. Продолжу со всей ответственностью выполнять свои полномочия до назначения нового министра", - отметил В.Арамян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, МИНФИН, ОТСТАВКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]