Шахтеры и горноспасатели обеспечивают водоотведение на шахте "Распадская" в Междуреченске, где произошел пожар, сообщает пресс-служба обладминистрации Кемеровской области в четверг.

"Под землей остаются пять шахтеров, обеспечивающих водоотведение, угрозы их жизни нет. Также в шахте находятся 11 горноспасателей. Ситуация находится на личном контроле врио губернатора Сергея Цивилева. С первых минут был создан оперативный штаб", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 21:20 поступил сигнал о возгорании в шахте, когда в ней находились 195 шахтеров. Через 12 минут на шахту прибыли два отделения горноспасателей и медик - всего 11 человек. В 22:40 шахтеры были выведены на поверхность.

Как сообщалось, к проверке случившегося подключились сотрудники Ростехнадзора и прокуратуры.

В дежурно-диспетчерской службе Междуреченска "Интерфаксу" сообщили, что на шахте произошло возгорание комбайна, однако к настоящему времени пожара нет.

"Как такового пожара в шахте нет. Концентрация метана 0,5% - в пределах ПДК. Лава уже проветривается, окиси углерода нет", - сообщил диспетчер.

Акции ПАО "Распадская" вечером в четверг упали на 3% после известий о пожаре. На "Московской бирже" акции "Распадской" к закрытию торгов подешевели до 95,59 рубля (-2,9%, уровень 2-недельной давности), при объеме торгов 354 млн рублей.

ПАО "Распадская" входит в "Распадскую угольную компанию" группы Evraz, которая объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", "МУК-96", обогатительную фабрику и инфраструктурные предприятия. Доказанные и вероятные запасы ПАО "Распадская" - 1 млрд 322,433 млн тонн.