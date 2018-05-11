Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия отеля «Dinamo» в Баку, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев ознакомился с созданными в отеле условиями, провел встречу с его коллективом.

Ф.Исазаде