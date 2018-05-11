Премьер Молдавии назвал невозможным объединение с Румынией

Правительство Молдавии исключило возможность объединения страны с Румынией, сообщила в пятницу британская газета "Гардиан" со ссылкой на заявление премьер-министра Павла Филипа.
"Правительство Молдавии исключило воссоединение с Румынией, несмотря на участившиеся призывы к объединению двух стран", - пишет газета.
В интервью изданию П.Филип подчеркнул, что Молдавия - суверенное государство, независимое от Румынии.
"Слишком много было сказано об объединении, идентичности, языке, и я бы хотел увидеть конкретные шаги, направленные на развитие страны... Все эти проблемы, которые затрагивают настрой людей, следует отложить до лучших времен ", - сказал П.Филип.
При этом премьер предостерег другие страны от вмешательства во внутренние дела Молдавии, заявив, что "некоторые государства подогревают националистические настроения в Молдавии", и отметил в связи с этим, в частности, Румынию и Россию.
В соответствии с недавним опросом, у граждан Молдавии нет единого мнения по поводу вектора ее развития. Результаты опроса показали, что 37% граждан считают движение в сторону ЕАЭС лучшим решением для республики, 31% настаивает на пути в ЕС, 26% - на объединении с Румынией. В Румынии идею объединения двух государств поддерживают более половины населения страны.
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