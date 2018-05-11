Azerfone планирует в 2018г довести покрытие сети 4G до 50% абонентов

Компания Azerfone планирует до конца 2018 года довести покрытие сети 4G до 50% абонентов, сообщил главный исполнительный директор компании Гуннар Панке на пресс-конференции в пятницу.

"В настоящее время общее число абонентов Azerfone, действующей под торговой маркой Nar Mobile, составляет 2 млн 72,488 тыс. В течение 2018 года компания планирует направить значительный объем инвестиций в развитие собственной сети. Наряду с 3G, основное внимание будет направлено на развитие сети 4G, и до конца 2018 года планируем довести покрытие этой сети до 50% абонентов", - сказал Г.Панке.

По его словам, в настоящее время сеть 4G Nar Mobile полностью охватывает Баку и 19 регионов Азербайджана. В I-ом квартале 2018 года компанией были введены в эксплуатацию в Баку 143 4G-станции, в регионах - 84 станции.

"В настоящее время сеть Nar Mobile в целом, покрывает 93% территории Азербайджана (без учета оккупированных в настоящее время территорий - ИФ). Компания ведет работу по увеличению доходов от деятельности в Азербайджане по двум направлениям: за счет увеличения числа абонентов и за счет внедрения новых продуктов, которые пользовались бы особой популярностью", - сказал Г.Панке.

Компания Azerfon начала свою деятельность 21 марта 2007 года.

Н.Аббасова