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Регион 11.05.2018 18:17

Турция продолжит торговлю с Ираном, несмотря на решение США выйти из ядерной сделки - министр

Решение США выйти из ядерного соглашение с Ираном не повлияет на торговые отношения Турции с Ираном, Анкара продолжит торговлю с Тегераном в соответствии с резолюциями ООН, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Это возможность для Турции. Мы продолжим торговать с Ираном в соответствии с резолюциями ООН по ядерной деятельности", - сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Турецкий министр назвал одностороннее заявление США о выходе из соглашения "попыткой одной из сторон диктовать свои условия".

Н.Зейбекчи отметил, что Иран является для Турции дружественной страной.

"Иран для Турции - дружественная и братская страна. Чем сильнее будет Иран, тем сильнее станет Турция, и наоборот", - сказал Зейбекчи.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]