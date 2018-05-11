Турция продолжит торговлю с Ираном, несмотря на решение США выйти из ядерной сделки - министр

Решение США выйти из ядерного соглашение с Ираном не повлияет на торговые отношения Турции с Ираном, Анкара продолжит торговлю с Тегераном в соответствии с резолюциями ООН, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".
"Это возможность для Турции. Мы продолжим торговать с Ираном в соответствии с резолюциями ООН по ядерной деятельности", - сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.
Турецкий министр назвал одностороннее заявление США о выходе из соглашения "попыткой одной из сторон диктовать свои условия".
Н.Зейбекчи отметил, что Иран является для Турции дружественной страной.
"Иран для Турции - дружественная и братская страна. Чем сильнее будет Иран, тем сильнее станет Турция, и наоборот", - сказал Зейбекчи.
8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.
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