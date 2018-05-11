Командующий силами США на Ближнем Востоке обсудил с руководством Таджикистана безопасность в регионе и ситуацию в Афганистане

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел в Душанбе на встрече с таджикским руководством обсудил вопросы безопасности стран Центральной Азии, отметил роль Таджикистана в стабилизации в Афганистане, сообщило в пятницу посольство Соединенных Штатов в Душанбе.

"Во время встреч на высшем уровне генерал Вотел обсудил со своими коллегами важные вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью центральноазиатских государств, и той ролью, которую они играют в обеспечении стабильности в Афганистане", - говорится в сообщении американского посольства.

"Он поблагодарил правительство Таджикистана за организацию недавней конференции в Душанбе на тему "Борьба с терроризмом и предотвращение радикализма" и предоставил детальную информацию об усилиях США по уничтожению террористических опор в Афганистане и во всем мире, - отмечается в сообщении.

В документе говорится, что Дж.Вотел в ходе визита обсудил широкий спектр вопросов общей безопасности с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, министром обороны страны, генерал-полковником Шерали Мирзо и другими таджикскими военачальниками.

На переговорах глава Центрального командования Вооруженных сил США заявил, что Соединенные Штаты продолжат работу с Таджикистаном для решения задач региональной безопасности. Дж.Вотел высоко оценил действия руководства Таджикистана по обеспечению безопасности на границе и поддержку региональной стабильности, в частности областей, имеющих решающее значение для развития Центральной Азии, отмечается в сообщении.

С 1992 года США предоставили Таджикистану более $1,8 млрд в рамках гуманитарной помощи и программ, нацеленных на поддержку сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, образования и демократических институтов страны.

Центральное командование ВС США (USCENTCOM) - единое боевое командование в составе ВС США, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Ближнего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.