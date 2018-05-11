Командующий силами США на Ближнем Востоке обсудил с руководством Таджикистана безопасность в регионе и ситуацию в Афганистане

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел в Душанбе на встрече с таджикским руководством обсудил вопросы безопасности стран Центральной Азии, отметил роль Таджикистана в стабилизации в Афганистане, сообщило в пятницу посольство Соединенных Штатов в Душанбе.
"Во время встреч на высшем уровне генерал Вотел обсудил со своими коллегами важные вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью центральноазиатских государств, и той ролью, которую они играют в обеспечении стабильности в Афганистане", - говорится в сообщении американского посольства.
"Он поблагодарил правительство Таджикистана за организацию недавней конференции в Душанбе на тему "Борьба с терроризмом и предотвращение радикализма" и предоставил детальную информацию об усилиях США по уничтожению террористических опор в Афганистане и во всем мире, - отмечается в сообщении.
В документе говорится, что Дж.Вотел в ходе визита обсудил широкий спектр вопросов общей безопасности с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, министром обороны страны, генерал-полковником Шерали Мирзо и другими таджикскими военачальниками.
На переговорах глава Центрального командования Вооруженных сил США заявил, что Соединенные Штаты продолжат работу с Таджикистаном для решения задач региональной безопасности. Дж.Вотел высоко оценил действия руководства Таджикистана по обеспечению безопасности на границе и поддержку региональной стабильности, в частности областей, имеющих решающее значение для развития Центральной Азии, отмечается в сообщении.
С 1992 года США предоставили Таджикистану более $1,8 млрд в рамках гуманитарной помощи и программ, нацеленных на поддержку сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, образования и демократических институтов страны.
Центральное командование ВС США (USCENTCOM) - единое боевое командование в составе ВС США, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Ближнего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.
Алиев назначил завотдела Инновативного развития и вопросам электронного правительства в АП Азербайджана
Алиев отправил в отставку ректора AMIU и назначил ее завотделом в Администрации президента Азербайджана
Французская коммуна Альфорвиль аннулировала побратимство с городом Лачин, находящимся под оккупацией ВС Армении – МИД Азербайджана
Грузия в 2018г рассчитывает привлечь 74 млн евро от KfW и AFD на проекты в сфере энергетики
МБА может обжаловать решение Арбитражного суда Москвы об аресте 41,6% долей в капитале российской "дочки"
ГААД получит 3,3 млн манатов на строительства автодороги в пригороде Баку
МЧС в связи с улучшением погодных условий активизировало поиск 3 экстремалов, пропавших в горах на севере Азербайджана в декабре 2017 года
Балакиши Гасымов назначен гендиректором Общественного телевидения Азербайджана
Министр экологии и глава AZTA обсудили развитие экотуризма в Азербайджане
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nobel Oil Services приняла участие в ярмарке труда для молодежи с ограниченными возможностями
Участники программы AppLab стали победителями Регионального Финала Golden Byte 2018
Стартовал "UNEC Business Conversation Club" при поддержке AccessBank-а
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»