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Внутренняя политика 11.05.2018 18:06

Алиев отправил в отставку ректора AMIU и назначил ее завотделом в Администрации президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении Фарах Алиевой с должности ректора Азербайджанского Университета культуры и искусства (AMIU).

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Другим распоряжением И.Алиев назначил Ф.Алиеву завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Азербайджана.

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Тэги: РЕКТОР, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]