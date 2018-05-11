Алиев отправил в отставку ректора AMIU и назначил ее завотделом в Администрации президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении Фарах Алиевой с должности ректора Азербайджанского Университета культуры и искусства (AMIU).

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Другим распоряжением И.Алиев назначил Ф.Алиеву завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Азербайджана.