Решение Арбитражного суда Москвы, который по заявлению Сбербанка арестовал 41,6% долей в капитале российской "дочки" Международного банка Азербайджана (МБА), никак не повлияет на деятельность МБА, отмечается в сообщении банка.

"Данное требование носит чисто коммерческий характер и никаким образом не повлияет на деятельность МБА. В тоже время, банк оставляет за собой право обжаловать данное решение", - отмечается в сообщении МБА.

В пресс-релизе подчеркивается, что 11 мая 2017 года МБА объявил о добровольной реструктуризации внешних обязательств, 18 июля кредиторы, на которые приходится 93,9% обязательств, одобрили предложенный план реструктуризации.

"Сбербанк отказался поддержать данный план и принял решение осуществить юридические меры. В рамках реструктуризации Сбербанку были предложены ценные бумаги (правительства Азербайджана - ИФ) на $16 млн. Однако, Сбербанк претендует на получение еще $5 млн", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, Сбербанк в апреле этого года обратился в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса с иском к азербайджанскому банку о взыскании задолженности по кредитному договору в размере $21,3 млн.

Федеральный банкротный суд США по Южному округу Нью-Йорка установил мораторий в отношении активов МБА, находящихся на территории США, а также ввел судебный запрет на возбуждение или привидение в действие исполнительных актов в отношении обязательств, включенных в предварительный план реструктуризации.

"Таким образом, в связи с действующим на территории США судебным запретом на инициирование любых процессуальных действий против МБА или собственности, ПАО "Сбербанк" лишено возможности получить исполнение по кредитному договору на территории США", - говорится в решении суда.

Кроме того, в марте 2018 года МБА принял решение ликвидировать российский банк "МБА-Москва".

"Данные обстоятельства могут затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований ПАО "Сбербанк" к ОАО "Международный Банк Азербайджана" и недостаточности денежных средств для исполнения такого решения", - говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Оценочная компания "Вета" оценила 41,6% долей "МБА-Москва" в 1,317 млрд рублей.

Сбербанк также просил наложить арест на иное имущество МБА в РФ на общую сумму не более $21,3 млн, однако суд не удовлетворил заявление российского банка в этой части, поскольку в ходатайстве отсутствует перечень подлежащего аресту имущества, его индивидуализирующие признаки, а также доказательства его принадлежности МБА.

Определение суда подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

МБА 1 сентября 2017 года сообщил о завершении реструктуризации внешних обязательств. В рамках реструктуризации эти обязательства взяло на себя государство, кредиторы получили новые ценные бумаги, эмитированные государством. 1 сентября 2017 года правительство Азербайджана осуществило размещение на Ирландской фондовой бирже облигаций на сумму $2 млрд 265,9 млн.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля государства в капитале банка составляет 96,5%.