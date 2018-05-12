Акция протеста молодых людей в Тбилиси, на площади перед зданием парламента, начавшаяся два часа назад, становится все более масштабной.

Ее участники, требующие отставки премьер-министра и главы МВД из-за проведенной в ночь на субботу силовой операции спецназа в двух ночных клубах, смогли перекрыть одну сторону автодвижения на проспекте Руставели.

По информации грузинских СМИ, на этот час на площади перед парламентом находятся около пяти тысяч человек.

В своих выступлениях участники акции стали менять акценты и говорить о начавшейся в Грузии "мирной революции за свободу", такой же, как произошла в соседней Армении.

Между тем никто из представителей властей пока не делает комментариев.

По информации СМИ, вблизи с местом проведения акции мобилизованы отряды спецназа и водометы.

Пока инцидентов не было. Число участников акции растет.

В ночь на субботу полицейские на площади перед парламентом задержали несколько десятков участников спонтанно возникшей акции против силовой операции спецназа в ночных клубах. Утром все они были освобождены. Через несколько часов у парламента началась новая акция.

Силовая операция по противодействию наркоторговле проводилась в ночных клубах "Басиани" и "Галери". В заявлении МВД по ее итогам говорилось, что ведомство вместе с прокуратурой продолжает борьбу с наркоторговцами.

Между тем посетители клубов, в которых прошла операция, заявляли, что подверглись насилию и унижению.