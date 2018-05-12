Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0255 RUR   0.0275 GBR   2.2998 TRY   0.4006

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.36 Brent   77.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 14° 23° 14 Май 16° 24° 15 Май 16° 27°

Регион 12.05.2018 18:00

Участники протестной акции в Тбилиси заговорили о "мирной революции"

Акция протеста молодых людей в Тбилиси, на площади перед зданием парламента, начавшаяся два часа назад, становится все более масштабной.

Ее участники, требующие отставки премьер-министра и главы МВД из-за проведенной в ночь на субботу силовой операции спецназа в двух ночных клубах, смогли перекрыть одну сторону автодвижения на проспекте Руставели.

По информации грузинских СМИ, на этот час на площади перед парламентом находятся около пяти тысяч человек.

В своих выступлениях участники акции стали менять акценты и говорить о начавшейся в Грузии "мирной революции за свободу", такой же, как произошла в соседней Армении.

Между тем никто из представителей властей пока не делает комментариев.

По информации СМИ, вблизи с местом проведения акции мобилизованы отряды спецназа и водометы.

Пока инцидентов не было. Число участников акции растет.

В ночь на субботу полицейские на площади перед парламентом задержали несколько десятков участников спонтанно возникшей акции против силовой операции спецназа в ночных клубах. Утром все они были освобождены. Через несколько часов у парламента началась новая акция.

Силовая операция по противодействию наркоторговле проводилась в ночных клубах "Басиани" и "Галери". В заявлении МВД по ее итогам говорилось, что ведомство вместе с прокуратурой продолжает борьбу с наркоторговцами.

Между тем посетители клубов, в которых прошла операция, заявляли, что подверглись насилию и унижению.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, АКЦИЯ, МАСШТАБЫ


Похожие новости


Сторонники Саакашвили митинговали в Тбилиси против сотрудничества властей Грузии с "Газпромом" Грузинский премьер считает проведение сторонниками Саакашвили акции протеста в Тбилиси «нормальным процессом» Полиция Тбилиси задержала у здания парламента несколько человек, предотвратив стычку политических активистов В Тбилиси состоялась акция протеста из-за назначения Саакашвили и его «команды» на посты в украинском правительстве В Тбилиси прошла акция оппозиции с требованием отставки правительства из-за падения курса лари Лидер грузинских лейбористов обвинил глав МИД Польши и Швеции в помощи в фальсификации итогов президентских выборов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]