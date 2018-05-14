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Дальнее зарубежье 14.05.2018 15:14

Французская полиция выдворила протестующих студентов из здания университета Ренн II

Французские стражи порядка в понедельник разогнали группу студентов, которые уже больше месяца протестуют против реформы высшего образования, в университете Ренн II, расположенном в одноименном городе на западе Франции, сообщает газета "Фигаро".

Десятки студентов заняли территорию главного университетского лекционного зала еще в начале апреля, по сегодняшний день они отказывались покидать его, требуя от властей страны пересмотреть решение об образовательной реформе.

Отмечается, что о помощи сотрудников полиции для разгона протестующих попросил лично ректор университета Оливье Давид. Он объяснил это тем, что в высшем учебном заведении уже в четверг должны начаться экзамены.

По сообщениям местных СМИ, эвакуация прошла мирно, никто не пострадал. Однако в течение понедельника университет будет закрыт, поскольку персонал будет делать уборку и приводить здание в порядок.

Французские студенты недовольны планами правительства провести реформу в сфере образования, которая, в частности, устанавливает жесткий отбор абитуриентов при поступлении.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УНИВЕРСИТЕТ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]