Французская полиция выдворила протестующих студентов из здания университета Ренн II

Французские стражи порядка в понедельник разогнали группу студентов, которые уже больше месяца протестуют против реформы высшего образования, в университете Ренн II, расположенном в одноименном городе на западе Франции, сообщает газета "Фигаро".

Десятки студентов заняли территорию главного университетского лекционного зала еще в начале апреля, по сегодняшний день они отказывались покидать его, требуя от властей страны пересмотреть решение об образовательной реформе.

Отмечается, что о помощи сотрудников полиции для разгона протестующих попросил лично ректор университета Оливье Давид. Он объяснил это тем, что в высшем учебном заведении уже в четверг должны начаться экзамены.

По сообщениям местных СМИ, эвакуация прошла мирно, никто не пострадал. Однако в течение понедельника университет будет закрыт, поскольку персонал будет делать уборку и приводить здание в порядок.

Французские студенты недовольны планами правительства провести реформу в сфере образования, которая, в частности, устанавливает жесткий отбор абитуриентов при поступлении.