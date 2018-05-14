Эрдоган считает, что США больше не являются посредником в ближневосточном урегулировании

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что Вашингтон, приняв решение открыть посольство США в Иерусалиме, утратил свою роль посредника в процессе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"США своим последним действием показали, что они решили стать частью проблемы, а не частью ее решения. США утратили роль посредника в осуществлении мирного процесса на Ближнем Востоке", - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая в лондонском аналитическом центре "Чатэм хаус".

Слова турецкого лидера стали реакцией на намеченное на понедельник официальное открытие в Иерусалиме американского посольства, перенесенного из Тель-Авива.

"Мы еще раз хотим выступить против этого решения, которое нарушает международное законодательство и противоречит решениям ООН", - добавил глава государства.

Накануне Р.Т.Эрдоган прибыл в Великобританию с официальным трехдневным визитом. Ожидается, что в ходе поездки он встретится с британским премьер-министром Терезой Мэй и королевой Великобритании Елизаветой II.