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Дальнее зарубежье 14.05.2018 14:53

Эрдоган считает, что США больше не являются посредником в ближневосточном урегулировании

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что Вашингтон, приняв решение открыть посольство США в Иерусалиме, утратил свою роль посредника в процессе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"США своим последним действием показали, что они решили стать частью проблемы, а не частью ее решения. США утратили роль посредника в осуществлении мирного процесса на Ближнем Востоке", - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая в лондонском аналитическом центре "Чатэм хаус".

Слова турецкого лидера стали реакцией на намеченное на понедельник официальное открытие в Иерусалиме американского посольства, перенесенного из Тель-Авива.

"Мы еще раз хотим выступить против этого решения, которое нарушает международное законодательство и противоречит решениям ООН", - добавил глава государства.

Накануне Р.Т.Эрдоган прибыл в Великобританию с официальным трехдневным визитом. Ожидается, что в ходе поездки он встретится с британским премьер-министром Терезой Мэй и королевой Великобритании Елизаветой II.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]