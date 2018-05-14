Курс манат/доллар на 15 мая - 1,7 манат/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 15 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Н.Аббасова
Мамедъяров и Могерини довольны ходом переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве
Глава МИД Азербайджана встретится в Париже с посредниками по Нагорному Карабаху
Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов военного назначения
В Баку начался суд над главредом газеты Irevan Press, обвиняемого в вымогательстве путем запугивания
Часы Элвиса Пресли проданы за $1,8 млн, в 18 раз дороже наивысшей оценки
Фильм Жан-Люка Годара лидирует в предпочтениях кинокритиков Каннского фестиваля
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Организация исламского сотрудничества осудила перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
Трамп заявил о готовности значительно ограничить объемы нефти и нефтепродуктов, приобретаемых у Ирана
В Париже и Анкаре вновь раскритиковали перенос американского посольства в Иерусалим
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
LƏĞV PROSESİNDƏ OLAN “DƏMİRBANK” ASC-NİN KREDİTORLARININ NƏZƏRİNƏ BİLDİRİŞ
Nar представил новый пакет «Европа»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»