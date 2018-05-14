Египет не станет направлять свои войска в Сирию - глава египетского МИД

Египет не намерен вводить свои войска на территорию Сирии, как то предлагает арабским странам Вашингтон, заявил глава МИД Египта Самех Шукри.

"Мы обсудили данный вопрос в рамках общей дискуссии. Египет подчеркнул, что не направляет свои войска за пределы своей территории. Египетская доктрина заключается в том, что египетские войска защищают только пределы своей страны", - сказал он по итогам встречи с и.о. главы МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы обсуждали подобные вопросы с теоретической точки зрения. Что касается Египта, этот вопрос не поднимался на официальном уровне", - сказал глава египетской дипломатии.