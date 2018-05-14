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Дальнее зарубежье 14.05.2018 20:35

Египет не станет направлять свои войска в Сирию - глава египетского МИД

Египет не намерен вводить свои войска на территорию Сирии, как то предлагает арабским странам Вашингтон, заявил глава МИД Египта Самех Шукри.

"Мы обсудили данный вопрос в рамках общей дискуссии. Египет подчеркнул, что не направляет свои войска за пределы своей территории. Египетская доктрина заключается в том, что египетские войска защищают только пределы своей страны", - сказал он по итогам встречи с и.о. главы МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы обсуждали подобные вопросы с теоретической точки зрения. Что касается Египта, этот вопрос не поднимался на официальном уровне", - сказал глава египетской дипломатии.

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Тэги: ЕГИПЕТ, МИД, СИРИЯ, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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