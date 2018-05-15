Во Франции ожидают нормализации движения поездов после забастовки железнодорожников

Движение поездов во Франции должно во вторник вернуться в график после того, как накануне французские железнодорожники провели очередную крупную забастовку, сообщает газета "Фигаро".
В понедельник на работу не вышли 27,6% сотрудников Национальной компании французских железных дорог (SNCF), среди которых три четверти - машинисты. В результате забастовки было частично парализовано железнодорожное сообщение во Франции.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в опубликованном во вторник интервью газете "Монд" заверил, что SNCF останется государственной компанией и не будет приватизирована.
Стачка 14 мая стала 19-м днем забастовки, организованной профсоюзами, в следующий раз акция запланирована на 18 и 19 мая.
Участники забастовок недовольны планами правительства страны лишить их особого статуса, который гарантирует им ряд привилегий и льгот, в том числе ранний выход на пенсию.
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