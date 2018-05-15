РФ выходит из соглашения о сотрудничестве по организации поисково-спасательного обеспечения полетов авиации

Россия прекращает исполнение многостороннего Соглашения о сотрудничестве по организации и проведению поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, поскольку заключила двусторонние соглашения в этой сфере с сопредельными государствами.

Распоряжение о выходе из соглашения, подписанного 9 декабря 1994 года, опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации

"Принять предложения Минтранса России, согласованные с МИДом России, о прекращении временного применения Российской Федерацией Соглашения о сотрудничестве по организации и проведению поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, подписанного в г. Москве 9 декабря 1994 г., и о направлении уведомления о намерении Российской Федерации не становиться участником указанного Соглашения", - говорится в документе, который также предписывает внешнеполитическому ведомству уведомить Исполнительный комитет СНГ о принятых решениях.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, "это решение носит юридико-технический характер" и принято "в порядке юридико-технической инвентаризации договорно-правовой базы сотрудничества России с иностранными государствами".

Целью подписанного около 24 лет назад многостороннего соглашения было выработка согласованных мер в сфере организации и проведения поисково-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации, реализация предусмотренных документами Международной организации гражданской авиации процедур сотрудничества поисково-спасательных служб сопредельных государств.

"За истекший период РФ заключены двусторонние соглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания со всеми сопредельными государствами, вследствие чего применение многостороннего соглашения стало нецелесообразным", - отмечается в пояснении.