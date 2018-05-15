Оцененный в $70 млн автопортрет Пикассо был поврежден и снят с аукциона Christie1s

Автопортрет Пабло Пикассо "Моряк", написанный в 1943 году и ранее оцененный в $70 млн, был снят с аукциона Christie`s в США в связи с повреждениями, характер которых не раскрывается.

Аукцион пройдет 15 мая без этого полотна - одной из трех работ, которые пытался продать американский игорный магнат Стив Уинн, рассчитывая выручить за них до $135 млн. Картина теперь требует реставрации, говорится в сообщении аукционного дома Christie`s.

В понедельник по обоюдному согласию С.Уинна и аукционного дома была снята с продаж еще одна картина Пикассо - "Женщина с котом, сидящая в кресле". По предварительным оценкам, за эту работу можно было выручить от $25 млн до $35 млн.

Примечательно, что ранее, в 2006 году, С.Уинн сам испортил другое принадлежащее ему полотно Пикассо - "Сон" (или "Мечта"). Миллиардер показывал картину друзьям и случайно продырявил холст локтем, оставив значительные повреждения. Причиной было нарушение периферийного зрения у бизнесмена. После реставрации стоимость картины снизилась со $139 млн до $85 млн. Магнат с такой оценкой не согласился и в 2013 году продал произведение искусства американскому финансисту Стивену Коэну за $155 млн.

После инцидента с картиной "Моряк" Christie`s уверил Уинна, что страховка его контракта включает покрытие ущерба.

Последняя из трех картин, которые С.Уинн намеревался продать этой весной, - "Двойной Элвис" Энди Уорхола - будет выставлена на торги 17 мая. Предварительно ее оценили в $30 млн.