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Карабахский конфликт 15.05.2018 17:42

Баку готов к переговорам с Ереваном для скорейшего урегулирования конфликта вокруг Карабах – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров во вторник в Париже на встрече с сопредседателями Минской Группы ОБСЕ подтвердил готовность Баку к скорейшим субстантивным переговорам с Арменией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Э.Мамедъяров 15 мая провел в Париже переговоры с сопредседателями МГ ОБСЕ. На встрече было подчеркнуто завершение процесса выборов в Азербайджане и Армении, а также важность к интенсивным переговорам", - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

По его словам, Э.Мамедъяров на встрече подчеркнул, что Баку готов к субстантивным переговорам с Ереваном по скорейшему урегулированию конфликта.

"Кроме этого, на встрече обсуждалась ситуация в регионе", - добавил Х.Гаджиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: МАМЕДЪЯРОВ, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]