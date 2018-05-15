Баку готов к переговорам с Ереваном для скорейшего урегулирования конфликта вокруг Карабах – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров во вторник в Париже на встрече с сопредседателями Минской Группы ОБСЕ подтвердил готовность Баку к скорейшим субстантивным переговорам с Арменией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
"Э.Мамедъяров 15 мая провел в Париже переговоры с сопредседателями МГ ОБСЕ. На встрече было подчеркнуто завершение процесса выборов в Азербайджане и Армении, а также важность к интенсивным переговорам", - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.
По его словам, Э.Мамедъяров на встрече подчеркнул, что Баку готов к субстантивным переговорам с Ереваном по скорейшему урегулированию конфликта.
"Кроме этого, на встрече обсуждалась ситуация в регионе", - добавил Х.Гаджиев.
Ф.Исазаде
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