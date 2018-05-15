Израиль высылает турецкого консула из Иерусалима после того, как Анкара объявила о выдворении из Турции на некоторое время израильского посла, сообщает во вторник интернет-портал израильской газеты "Джерусалем пост" со ссылкой на израильский МИД.

Представитель МИД Израиля заявил, что консул был вызван во внешнеполитическое ведомство, и ему предписали вернуться в Турцию "на некоторый период времени для проведения консультаций".

Во вторник МИД Турции предписал послу Израиля покинуть страну "на некоторое время" в связи с гибелью на этой неделе десятков палестинских протестующих на границе сектора Газа.

Ранее агентство "Анадолу" сообщало, что посол Турции в Израиле вызван в Анкару для проведения консультаций. Во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал мусульманские страны вместе провести переоценку отношений с Израилем.