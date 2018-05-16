Почти две трети граждан Швеции готовы отказаться от использования наличных - опрос

Почти две трети шведов готовы отказаться от купюр и монет и полностью перейти на использование безналичных методов оплаты, передает в среду сайт "Локал" со ссылкой на результаты опроса Банка Швеции.

По информации банка, всего 13% опрошенных использовали наличные средства для оплаты своей последней покупки. При этом 40% респондентов сообщили, что ни разу не использовали наличные деньги в течение всего месяца, когда проводился опрос.

Кроме того, в сообщении отмечается, что с 2006 по 2016 год шведы стали снимать в два раза меньше наличных средств со своих банковских счетов, при том, что количество банкоматов в стране за этот период не изменилось.

Ранее шведские финансовые эксперты предсказывали, что к 2030 году страна сможет полностью перейти на безналичный расчет. По данным шведской торговой федерации на 2017 год, 80% всех покупок в стране осуществляются без использования наличных средств.