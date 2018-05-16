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Дальнее зарубежье 16.05.2018 15:58

Палестинская администрация вызывает для консультаций своих дипломатов из Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии

Администрация Палестинской национальной администрации в среду вызвала для консультаций спецпредставителей из четырех европейских стран после того, как США перенесли посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, следует из официального сообщения, размещенного на сайте палестинского министерства иностранных дел.

Ведомство вызвало посланников в Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии в связи с присутствием послов этих стран на церемонии открытия нового посольства США в Иерусалиме.

В понедельник в Израиле состоялась церемония открытия нового посольства США, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа прошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля.

В ходе беспорядков погибли более 60 палестинцев, по меньшей мере, 2 тыс. получили ранения.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ПАЛЕСТИНА, ДИПЛОМАТЫ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]