Палестинская администрация вызывает для консультаций своих дипломатов из Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии

Администрация Палестинской национальной администрации в среду вызвала для консультаций спецпредставителей из четырех европейских стран после того, как США перенесли посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, следует из официального сообщения, размещенного на сайте палестинского министерства иностранных дел.

Ведомство вызвало посланников в Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии в связи с присутствием послов этих стран на церемонии открытия нового посольства США в Иерусалиме.

В понедельник в Израиле состоялась церемония открытия нового посольства США, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа прошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля.

В ходе беспорядков погибли более 60 палестинцев, по меньшей мере, 2 тыс. получили ранения.