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Внешняя политика 16.05.2018 17:11

В ПАСЕ есть силы, стремящиеся испортить отношения Баку с организацией – глава делегации Азербайджана

В ПАСЕ имеются силы, стремящие нанести ущерб отношениям Азербайджана с организацией, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

"В отчете ПАСЕ о фактах коррупции в организации Азербайджану посвящены 200 страниц, а Армении – только четыре. Хотя если посмотреть на текущие процессы в Армении и смена власти говорит о коррупции и беззаконии в этой стране. Поэтому такой отчет свидетельствует о том, что в ПАСЕ имеются силы, которые стремятся нанести ущерб отношению. Эти силы хотят, чтобы Азербайджан дистанцировался от ПАСЕ и принятое решение о санкциях служит этому", - сказал С.Сеидов на пресс-конференции в Баку в среду.

Как сообщалось ранее, ПАСЕ объявила о применении в отношении С.Сеидова санкций в виде замораживания на два года его мандата.

С.Сеидов подчеркнул, что при подготовке отчета его расспрашивали о фактах коррупции в течение трех часов. "На меня и на других (обвиняемых в коррупции - ИФ) оказывалось давление, от нас хотели признания. Естественно, мы ни в чем не признались, так как обвинения надуманные, поэтому нечего признавать", - сказал он.

Ранее С.Сеидов заявил, что решение о применении санкций и обвинения в коррупции являются безосновательными и необоснованными. Он назвал это проявлением двойных стандартов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПАСЕ, ОТНОШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]