В ПАСЕ есть силы, стремящиеся испортить отношения Баку с организацией – глава делегации Азербайджана

В ПАСЕ имеются силы, стремящие нанести ущерб отношениям Азербайджана с организацией, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.
"В отчете ПАСЕ о фактах коррупции в организации Азербайджану посвящены 200 страниц, а Армении – только четыре. Хотя если посмотреть на текущие процессы в Армении и смена власти говорит о коррупции и беззаконии в этой стране. Поэтому такой отчет свидетельствует о том, что в ПАСЕ имеются силы, которые стремятся нанести ущерб отношению. Эти силы хотят, чтобы Азербайджан дистанцировался от ПАСЕ и принятое решение о санкциях служит этому", - сказал С.Сеидов на пресс-конференции в Баку в среду.
Как сообщалось ранее, ПАСЕ объявила о применении в отношении С.Сеидова санкций в виде замораживания на два года его мандата.
С.Сеидов подчеркнул, что при подготовке отчета его расспрашивали о фактах коррупции в течение трех часов. "На меня и на других (обвиняемых в коррупции - ИФ) оказывалось давление, от нас хотели признания. Естественно, мы ни в чем не признались, так как обвинения надуманные, поэтому нечего признавать", - сказал он.
Ранее С.Сеидов заявил, что решение о применении санкций и обвинения в коррупции являются безосновательными и необоснованными. Он назвал это проявлением двойных стандартов.
Ф.Исазаде
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