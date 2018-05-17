Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0093 RUR   0.0275 GBR   2.3026 TRY   0.3839

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.28

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 26° 19 Май 17° 26° 20 Май 18° 28°

Регион 17.05.2018 10:17

Временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном подписано в Астане

В Астане подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли (ЗСТ) между государствами-членами Евразийского экономического союза и Ираном, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики Казахстана.

"По итогам переговоров, которые велись с 2016 года, достигнута договоренность о снижении импортных таможенных пошлин во взаимной торговле сроком на 3 года между государствами-членами Евразийского экономического союза и Ираном в отношении ряда утвержденных товаров", - отмечается в сообщении ведомства.

Временное соглашение подписано в четверг, от Казахстана документ подписал первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин.

По данным Миннацэкономики, данное соглашение улучшает условия доступа в направлении иранского рынка. Соглашение дает возможность поставлять такие товары экспортного интереса Казахстана, как говядину и баранину, нут, чечевицу, горох, ячмень, кукуруза, масла растительные, макароны, кондитерские изделия, стальной прокат, рельсы, аккумуляторы, арматуру, трубы и другие по более льготным условиям, чем те, что Иран предоставляет сегодня другим странам.

Помимо этого, соглашение создает стабильные условия и правила торговли с Ираном. Положения соглашения регулируют применение санитарных и фитосанитарных мер и технических барьеров в торговле, таможенных процедур и правил определения страны происхождения товаров, направленные на упрощение процедур торговли и основаны на нормах ВТО и международного права.

"В дальнейшем стороны рассмотрят целесообразность перехода к полноформатному соглашению о зоне свободной торговли в соответствии с правилами ВТО", - уточнили в пресс-службе Миннацэкономики.

По данным ведомства, Иран представляет собой перспективный рынок для наращивания экспорта казахстанской продукции. С Ираном наблюдается положительная динамика взаимного товарооборота, который за 1 квартал 2018 года вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив более $170 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, ИРАН, ЗСТ


Похожие новости


Парламент Казахстана ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС Благодаря ЕАЭС снизилось влияние неблагоприятной мировой конъюнктуры на Казахстан - Назарбаев Премьер Казахстана призвал правительство Киргизии подтвердить свои обязательства в ЕАЭС Казахстан не нарушает принципов ЕАЭС, усиливая контроль на границе с Киргизией - глава Миннацэкономики Назарбаев: Мы докажем миру эффективность ЕАЭС Назарбаев призвал "подтянуть" все страны ЕАЭС к единому уровню развития

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]