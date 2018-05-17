Временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном подписано в Астане

В Астане подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли (ЗСТ) между государствами-членами Евразийского экономического союза и Ираном, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики Казахстана.
"По итогам переговоров, которые велись с 2016 года, достигнута договоренность о снижении импортных таможенных пошлин во взаимной торговле сроком на 3 года между государствами-членами Евразийского экономического союза и Ираном в отношении ряда утвержденных товаров", - отмечается в сообщении ведомства.
Временное соглашение подписано в четверг, от Казахстана документ подписал первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин.
По данным Миннацэкономики, данное соглашение улучшает условия доступа в направлении иранского рынка. Соглашение дает возможность поставлять такие товары экспортного интереса Казахстана, как говядину и баранину, нут, чечевицу, горох, ячмень, кукуруза, масла растительные, макароны, кондитерские изделия, стальной прокат, рельсы, аккумуляторы, арматуру, трубы и другие по более льготным условиям, чем те, что Иран предоставляет сегодня другим странам.
Помимо этого, соглашение создает стабильные условия и правила торговли с Ираном. Положения соглашения регулируют применение санитарных и фитосанитарных мер и технических барьеров в торговле, таможенных процедур и правил определения страны происхождения товаров, направленные на упрощение процедур торговли и основаны на нормах ВТО и международного права.
"В дальнейшем стороны рассмотрят целесообразность перехода к полноформатному соглашению о зоне свободной торговли в соответствии с правилами ВТО", - уточнили в пресс-службе Миннацэкономики.
По данным ведомства, Иран представляет собой перспективный рынок для наращивания экспорта казахстанской продукции. С Ираном наблюдается положительная динамика взаимного товарооборота, который за 1 квартал 2018 года вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив более $170 млн.
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