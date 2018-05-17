Банки в Азербайджане за 5 лет вложили свыше 300 млн манатов в развитие IT-технологий – глава ABA

Баку. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Банки в Азербайджане за последние пять лет инвестировали свыше 300 млн манатов на развитие информационных технологий, заявил глава Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев.

"За последние пять лет на развитие информационных технологий в банковском секторе Азербайджана было направлено 300 млн манатов. Из них 49,8% - на закупку нового программного обеспечения, 16% - на развитие связи и коммуникаций, остальное – на другие цели", - сказал З.Нуриев в четверг в Баку на форуме "Новые тренды в финансовых технологиях: блокчейн, криповалюты и безопасность".

А.Азизов