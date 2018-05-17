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Финансы 17.05.2018 11:02

Банки в Азербайджане за 5 лет вложили свыше 300 млн манатов в развитие IT-технологий – глава ABA

Баку. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Банки в Азербайджане за последние пять лет инвестировали свыше 300 млн манатов на развитие информационных технологий, заявил глава Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев.

"За последние пять лет на развитие информационных технологий в банковском секторе Азербайджана было направлено 300 млн манатов. Из них 49,8% - на закупку нового программного обеспечения, 16% - на развитие связи и коммуникаций, остальное – на другие цели", - сказал З.Нуриев в четверг в Баку на форуме "Новые тренды в финансовых технологиях: блокчейн, криповалюты и безопасность".

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, IT, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]