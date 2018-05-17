Банки в Азербайджане за 5 лет вложили свыше 300 млн манатов в развитие IT-технологий – глава ABA

Баку. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Банки в Азербайджане за последние пять лет инвестировали свыше 300 млн манатов на развитие информационных технологий, заявил глава Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев.
"За последние пять лет на развитие информационных технологий в банковском секторе Азербайджана было направлено 300 млн манатов. Из них 49,8% - на закупку нового программного обеспечения, 16% - на развитие связи и коммуникаций, остальное – на другие цели", - сказал З.Нуриев в четверг в Баку на форуме "Новые тренды в финансовых технологиях: блокчейн, криповалюты и безопасность".
А.Азизов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
МИД Азербайджана обвинил Армению в деструктивной политике по карабахскому урегулированию
Ракетно-артиллерийские части Отдельной общевойсковой армии НАР провели тактические боевые стрельбы
Тела 3 альпинистов, погибших в горах на севере Азербайджана, переданы в морг – оперативный штаб
Спасатели обнаружили тела альпинистов, пропавших в горах на севере Азербайджана в декабре 2017 года – МЧС
Легендарный Диего Марадона стал председателем правления белорусского ФК "Брест"
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Дипломаты РФ и Белоруссии обсудили обеспечение равных прав граждан двух стран, правовую базу по безвизовым поездкам
Трамп и Мирзиеев договорились искать пути для расширения экономического сотрудничества между США и Узбекистаном
В Стокгольме второй день перебои в железнодорожном сообщении
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку состоялась встреча редколлегии журнала «Исторические личности» с читателями
Творчество Юрия Гуммеля: от шахтера до скульптора
Bakcell приглашает студентов и выпускников вузов принять участие в летней программе стажировки
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»