ЦБ Азербайджана реализует 3 проекта для развития платежных операций

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в среднесрочный период планирует реализацию трех проектов, направленных на развитие цифровых платежных операций, заявил первый заместитель главы ЦБА Алим Гулиев.
"ЦБА отслеживает глобальные тенденции по информационным технологиям и оценивает возможность их применения в финансово-банковской системе страны", - сказал А.Гулиев в четверг в Баку на форуме "Новые тренды в финансовых технологиях: блокчейн, криповалюты и безопасность".
По его словам, ЦБ в среднесрочный период планирует реализацию в Азербайджане трех проектов, связанных с применением новейших технологий в банковской сфере.
Первый проект – "Безналичный Азербайджан". "Мы подготовили концепцию проекта, и в настоящее время он находится на стадии экспертизы с госструктурами. Этот проект предусматривает применение инновативных платежных систем", - отметил он.
Второй проект – создание системы мгновенных платежей, что позволит в течение 5-10 секунд осуществлять платежи.
Третий проект - создание Цифровой системы идентификации на основе технологий blockchain. "В настоящее время по этому проекту проводится тендерная процедура. Мы рассчитываем провести первичную презентацию этой системы в конце 2018 года", - добавил он.
Как сообщалось ранее, ЦБА рассчитывает создать цифровую систему идентификации на основе технологий blockchain в течение 18 месяцев.
Система "Мгновенных платежей" позволит юридическим и физическим лицам проводить операции в режиме 24/7/365.
А.Азизов
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