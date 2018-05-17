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Финансы 17.05.2018 11:20

ЦБ Азербайджана реализует 3 проекта для развития платежных операций

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в среднесрочный период планирует реализацию трех проектов, направленных на развитие цифровых платежных операций, заявил первый заместитель главы ЦБА Алим Гулиев.

"ЦБА отслеживает глобальные тенденции по информационным технологиям и оценивает возможность их применения в финансово-банковской системе страны", - сказал А.Гулиев в четверг в Баку на форуме "Новые тренды в финансовых технологиях: блокчейн, криповалюты и безопасность".

По его словам, ЦБ в среднесрочный период планирует реализацию в Азербайджане трех проектов, связанных с применением новейших технологий в банковской сфере.

Первый проект – "Безналичный Азербайджан". "Мы подготовили концепцию проекта, и в настоящее время он находится на стадии экспертизы с госструктурами. Этот проект предусматривает применение инновативных платежных систем", - отметил он.

Второй проект – создание системы мгновенных платежей, что позволит в течение 5-10 секунд осуществлять платежи.

Третий проект - создание Цифровой системы идентификации на основе технологий blockchain. "В настоящее время по этому проекту проводится тендерная процедура. Мы рассчитываем провести первичную презентацию этой системы в конце 2018 года", - добавил он.

Как сообщалось ранее, ЦБА рассчитывает создать цифровую систему идентификации на основе технологий blockchain в течение 18 месяцев.

Система "Мгновенных платежей" позволит юридическим и физическим лицам проводить операции в режиме 24/7/365.

А.Азизов

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Тэги: РАСЧЕТЫ, СИСТЕМА, ПРОЕКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]