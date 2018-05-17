Замглавы Минфина Армении назначен руководителем Комитета по госдоходам

Председателем Комитета по государственным доходам Армении, включающего налоговую и таможенную службы, назначен Давид Ананян.
"Вчера мы встретились с руководством Комитета по госдоходам Варданом Арутюняном. Он заявил о намерении уйти в отставку. На эту должность назначен заместитель министра финансов Армении Давид Ананян", - сказал на заседании исполнительного органа премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В.Арутюнян был назначен председателем Комитета по госдоходам в октябре 2016 года. Ранее он занимал должность генерального директора ЗАО "Газпром Армения".
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