Замглавы Минфина Армении назначен руководителем Комитета по госдоходам

Председателем Комитета по государственным доходам Армении, включающего налоговую и таможенную службы, назначен Давид Ананян.

"Вчера мы встретились с руководством Комитета по госдоходам Варданом Арутюняном. Он заявил о намерении уйти в отставку. На эту должность назначен заместитель министра финансов Армении Давид Ананян", - сказал на заседании исполнительного органа премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В.Арутюнян был назначен председателем Комитета по госдоходам в октябре 2016 года. Ранее он занимал должность генерального директора ЗАО "Газпром Армения".