Добыча нефти на блоке АЧГ в I квартале сократилась на 1,4%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом квартале 2018 года составила около 7 млн тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанской международной операционной компании (АМОК)

Как сообщалось, в I-ом квартале 2017 года с блока АЧГ суммарно было добыто более 7,1 тонн нефти. Таким образом, за январь-март 2018 года добыча нефти с данной контрактной площади сократилась на 1,4%.

По данным АМОК, компания в I-ом квартале 2018 года сократила объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8% - до $362 млн. "Из указанной суммы операционные расходы АМОК по проекту АЧГ за отчетный период составили $102 млн, капитальные - $260 млн", - отметили в пресс-службе.

Среднесуточная добыча нефти в этот период составила 597 тыс. баррелей нефти в сутки.

При этом с платформы Чираг в I-ом квартале 2018 года добывалось в среднем 53 тыс. бар/сут нефти (55 тыс. баррелей в I-ом квартале 2017г - ИФ-Аз), с «Центральный Азери» - 156 тыс. бар/сут (124 тыс. бар/сут), с «Западный Азери» - 123 тыс. бар/сут (112 тыс. бар/сут), с «Восточный Азери» - 94 тыс. баррелей (75 тыс. бар/сут), с «Глубоководный Гюнешли» - 109 тыс. бар/сут (121 тыс. бар/сут), с «Западный Чираг» - 62 тыс. бар/сут (94 тыс. бар/сутки).

Как сообщалось, добыча нефти с месторождений Азери, Чираг и Гюнешли в 2017 году превысила 29 млн тонн нефти.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова