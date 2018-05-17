Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0093 RUR   0.0275 GBR   2.3026 TRY   0.3839

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.28

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 26° 19 Май 17° 26° 20 Май 18° 28°

ТЭК 17.05.2018 12:10

Добыча нефти на блоке АЧГ в I квартале сократилась на 1,4%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом квартале 2018 года составила около 7 млн тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанской международной операционной компании (АМОК)

Как сообщалось, в I-ом квартале 2017 года с блока АЧГ суммарно было добыто более 7,1 тонн нефти. Таким образом, за январь-март 2018 года добыча нефти с данной контрактной площади сократилась на 1,4%.

По данным АМОК, компания в I-ом квартале 2018 года сократила объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8% - до $362 млн. "Из указанной суммы операционные расходы АМОК по проекту АЧГ за отчетный период составили $102 млн, капитальные - $260 млн", - отметили в пресс-службе.

Среднесуточная добыча нефти в этот период составила 597 тыс. баррелей нефти в сутки.

При этом с платформы Чираг в I-ом квартале 2018 года добывалось в среднем 53 тыс. бар/сут нефти (55 тыс. баррелей в I-ом квартале 2017г - ИФ-Аз), с «Центральный Азери» - 156 тыс. бар/сут (124 тыс. бар/сут), с «Западный Азери» - 123 тыс. бар/сут (112 тыс. бар/сут), с «Восточный Азери» - 94 тыс. баррелей (75 тыс. бар/сут), с «Глубоководный Гюнешли» - 109 тыс. бар/сут (121 тыс. бар/сут), с «Западный Чираг» - 62 тыс. бар/сут (94 тыс. бар/сутки).

Как сообщалось, добыча нефти с месторождений Азери, Чираг и Гюнешли в 2017 году превысила 29 млн тонн нефти.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЧГ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Добыча нефти с блока АЧГ в 2017г сократилась на 7% Добыча нефти на блоке АЧГ в 2017г сократилась на 7% Объем прибыльной нефти Азербайджана, добытой с АЧГ, на начало 2018г составил около 251 млн тонн - SOCAR Объем прибыльной нефти Азербайджана, добытой с АЧГ, на 1 декабря составил 250 млн тонн - SOCAR Добыча нефти с блока АЧГ в январе-сентябре сократилась на 8% Объем прибыльной нефти Азербайджана, добытой с АЧГ, на 1 октября составил 246 млн тонн - SOCAR

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]