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Дальнее зарубежье 17.05.2018 15:02

Анкара призывает РФ и Иран повлиять на Дамаск, чтобы ускорить формирование конституционной комиссии

Россия и Иран должны повлиять на президента Сирии Башара Асада, чтобы ускорить формирование комиссии по подготовке новой сирийской конституции, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция, как страна-гарант интересов сил оппозиции, предоставила список из 50 человек, которые могут войти в состав комиссии. Однако режим Башара Асада до сих пор не предоставил своего списка", - сказал М.Чавушоглу в эфире турецкого телеканала ТРТ-Хабер.

Министр напомнил, что решение о создании комиссии по подготовке новой конституции Сирии было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

"Нам говорят, что не в силах оказать давления на Асада. Однако мы этого не допускаем. Страны-гаранты по Сирии обязаны выполнять свои обязательства", - подчеркнул глава МИД Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ, КОНСТИТУЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]