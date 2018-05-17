Анкара призывает РФ и Иран повлиять на Дамаск, чтобы ускорить формирование конституционной комиссии

Россия и Иран должны повлиять на президента Сирии Башара Асада, чтобы ускорить формирование комиссии по подготовке новой сирийской конституции, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция, как страна-гарант интересов сил оппозиции, предоставила список из 50 человек, которые могут войти в состав комиссии. Однако режим Башара Асада до сих пор не предоставил своего списка", - сказал М.Чавушоглу в эфире турецкого телеканала ТРТ-Хабер.

Министр напомнил, что решение о создании комиссии по подготовке новой конституции Сирии было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

"Нам говорят, что не в силах оказать давления на Асада. Однако мы этого не допускаем. Страны-гаранты по Сирии обязаны выполнять свои обязательства", - подчеркнул глава МИД Турции.