НФПП выдал в четверг предпринимателям Арана кредитов на 0,8 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в четверг предпринимателям Аранского экономического района льготных кредитов на сумму 802,6 тыс. манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
Кредиты будут направлены на создание животноводческих хозяйств, производства приправ и кондитерских добавок, хлопководства и создание агропарка.
В целом, предприниматели Аранского экономического района на реализацию 13,74 тыс. инвестиционных проектов до сих пор получили по линии НФПП льготных кредитов на сумму 569,6 млн манатов.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется минимум в 170 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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