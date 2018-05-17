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Финансы 17.05.2018 15:44

НФПП выдал в четверг предпринимателям Арана кредитов на 0,8 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в четверг предпринимателям Аранского экономического района льготных кредитов на сумму 802,6 тыс. манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

Кредиты будут направлены на создание животноводческих хозяйств, производства приправ и кондитерских добавок, хлопководства и создание агропарка.

В целом, предприниматели Аранского экономического района на реализацию 13,74 тыс. инвестиционных проектов до сих пор получили по линии НФПП льготных кредитов на сумму 569,6 млн манатов.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется минимум в 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]