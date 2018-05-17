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Дальнее зарубежье 17.05.2018 16:32

Скрипаля продолжают допрашивать британские следователи

Британские следователи продолжают допрашивать экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, по мере того, как он идет на поправку после отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери, сообщает в четверг британский телеканал "Скай ньюз".

Следователи пытаются выяснить больше подробностей о жизни С.Скрипаля в Великобритании, после того как он ушел на пенсию, отмечается в сообщении.

Британские правоохранительные органы намерены больше выяснить о его регулярных поездках на поезде в Лондон, поездках за рубеж, ежемесячных встречах со своим предполагаемым куратором из MI6.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники сообщала, что С.Скрипаль в июне 2016 года посетил Эстонию, где встретился с представителями местной разведки и передал им информацию о работе российских спецслужб в Европе.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что, согласно отчету агентства военной разведки, нервно-паралитическое вещество типа "Новичок" производилось и тестировалось на территории Чехии в прошлом году, но впоследствии было уничтожено.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МВД, СКРИПАЛЬ, ДОПРОСЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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