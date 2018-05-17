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Транспорт и связь 17.05.2018 16:01

Каспар принял на баланс 2 новых буксирно-снабженческих судна

Каспийское морское пароходство (Каспар) Азербайджана получило на баланс два новых буксирно-снабженческих судна - «Мардакан» и «Шувалан», говорится в сообщении Каспар.

«Суда оснащены современным оборудованием, включая систему динамическогопозиционированияDP1. Суда планируется использовать для доставки различных грузов на морские платформы и в буксировочных операциях», - отмечается в информации.

Снабженческо-буксировочные суда имеют широкую палубу и крупногабаритные грузовые танки для приема топлива, питьевой воды, буровых растворов, сухих грузов, контейнеров, труб и прочих различных грузов.

Длина каждого судна составляет 60 метров, ширина – 16 метров, скорость – 13 узлов. Дедвейт судна «Мардакан» составляет 1700 тонн, тяговая мощность – 81 тонна. Дедвейт судна «Шувалан» составляет 1810 тонн, тяговая мощность – 75 тонн.

«Технические возможности этих судов позволяют безопасно осуществлять погрузочно-разгрузочные операции, не причаливая к платформе при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, установленное на судах противопожарное оборудование позволяет оказать первую помощь при возникновении пожара на морских объектах», -отмечается в сообщении.

Таким образом, флот Каспар увеличился до 25 буксирно-снабженческих судов.

Н.Аббасова

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Тэги: КАСПАР, СУДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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