Каспар принял на баланс 2 новых буксирно-снабженческих судна

Каспийское морское пароходство (Каспар) Азербайджана получило на баланс два новых буксирно-снабженческих судна - «Мардакан» и «Шувалан», говорится в сообщении Каспар.
«Суда оснащены современным оборудованием, включая систему динамическогопозиционированияDP1. Суда планируется использовать для доставки различных грузов на морские платформы и в буксировочных операциях», - отмечается в информации.
Снабженческо-буксировочные суда имеют широкую палубу и крупногабаритные грузовые танки для приема топлива, питьевой воды, буровых растворов, сухих грузов, контейнеров, труб и прочих различных грузов.
Длина каждого судна составляет 60 метров, ширина – 16 метров, скорость – 13 узлов. Дедвейт судна «Мардакан» составляет 1700 тонн, тяговая мощность – 81 тонна. Дедвейт судна «Шувалан» составляет 1810 тонн, тяговая мощность – 75 тонн.
«Технические возможности этих судов позволяют безопасно осуществлять погрузочно-разгрузочные операции, не причаливая к платформе при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, установленное на судах противопожарное оборудование позволяет оказать первую помощь при возникновении пожара на морских объектах», -отмечается в сообщении.
Таким образом, флот Каспар увеличился до 25 буксирно-снабженческих судов.
Н.Аббасова
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