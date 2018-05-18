Минюст РФ не допустит использование криптовалюты для создания новых финансовых пирамид - Коновалов

Правовое регулирование оборота криптовалюты будет направлено на то, чтобы ее использование не превратилось в строительство новых финансовых пирамид, а работающие с ней лица были защищены, сообщил и.о. министра юстиции РФ Александр Коновалов.
"Оборот криптовалюты в дальнейшем будет развиваться и нуждаться в дополнительном регулировании на уровне законов и, может быть, даже подзаконных актов. Самое главное, чтобы при этом была обеспечена экономическая безопасность, гуманитарная, физическая безопасность тех, кто имеет дело с оборотом криптовалюты, с тем чтобы это использование не превратилось в строительство новых финансовых пирамид. На это будет направлено наверняка правовое регулирование. Каким оно будет точно, сейчас сказать трудно", - сказал А.Коновалов журналистам в пятницу.
По его словам, криптовалюта - это "явное свидетельство того, что люди сегодня в очень больших количествах мечтают жить как-то по-другому, использовать новые инновационные инструменты для личного успеха".
"Мы пришли к выводу, что криптовалюта не может рассматриваться как наличные деньги, не может рассматриваться как электронные деньги. Скорее всего, каким это скучным не покажется, она вполне подпадает под существующее понятие, которое причисляют к объекту гражданских прав, которое называется иное имущество. Пока ничего другого придумать не смогли. Это не значит, что на этом будет поставлена точка, и это решает все вопросы", - отметил А.Коновалов.
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