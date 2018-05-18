Азербайджанские компании поставят в Алтайский край 18 тыс. тонн плодоовощной продукции

Азербайджанские компании поставят в Алтайский край (РФ) 18 тыс. тонн плодоовощной продукции, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Соответствующая договоренность было достигнута в Баку между торговой компанией «Аникс» и азербайджанскими поставщиками.
Кроме того, в ходе встречи руководителя делегации Алтайского края, заместителя председателя правительства региона Виктора Мещерякова с замминистра сельского хозяйства Азербайджана Ильхамом Гулиевым достигнута договоренность о продвижении продукции машиностроительных предприятий Алтайского края в Азербайджане.
"В начале июня 2018 года представители компаний «Алмаз» и «СиСорт» приедут в Азербайджан для обсуждения вопросов организации поставок с непосредственными заказчиками их продукции", - подчеркивается в информации.
Помощь в организации поставок будет оказывать ОАО «Агролизинг».
Компания Алмаз готова поставлять в Азербайджан почвообрабатывающую технику, СиСорт - фотосепараторы.
Б.Рустамбеков
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