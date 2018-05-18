Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 27° 20 Май 18° 28° 21 Май 18° 29°

АПК 18.05.2018 14:53

Азербайджанские компании поставят в Алтайский край 18 тыс. тонн плодоовощной продукции

Азербайджанские компании поставят в Алтайский край (РФ) 18 тыс. тонн плодоовощной продукции, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Соответствующая договоренность было достигнута в Баку между торговой компанией «Аникс» и азербайджанскими поставщиками.

Кроме того, в ходе встречи руководителя делегации Алтайского края, заместителя председателя правительства региона Виктора Мещерякова с замминистра сельского хозяйства Азербайджана Ильхамом Гулиевым достигнута договоренность о продвижении продукции машиностроительных предприятий Алтайского края в Азербайджане.

"В начале июня 2018 года представители компаний «Алмаз» и «СиСорт» приедут в Азербайджан для обсуждения вопросов организации поставок с непосредственными заказчиками их продукции", - подчеркивается в информации.

Помощь в организации поставок будет оказывать ОАО «Агролизинг».

Компания Алмаз готова поставлять в Азербайджан почвообрабатывающую технику, СиСорт - фотосепараторы.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛТАЙ, ОВОЩИ, ПОСТАВКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]