Глава Минздрава РФ Скворцова сохранила свой пост в правительстве

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова останется на своем посту, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
В.Скворцова - врач-невролог высшей категории, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН. В 1983 году закончила мединститут им. Пирогова, затем клиническую ординатуру и очную аспирантуру. В 1989 году возглавила нейрореанимационную службу 1-й градской больницы Москвы, параллельно работала ассистентом, затем - доцентом кафедры нервных болезней Российского государственного медицинского университета (РГМУ).
В 1997-2005 гг. возглавляет кафедру фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии, руководит НИИ инсульта РГМУ.
В 2008 г. назначена на должность заместителя министра здравоохранения РФ, в 2012 г. занимает пост министра здравоохранения в правительстве Дмитрия Медведева.
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