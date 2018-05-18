Глава Минздрава РФ Скворцова сохранила свой пост в правительстве

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова останется на своем посту, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

В.Скворцова - врач-невролог высшей категории, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН. В 1983 году закончила мединститут им. Пирогова, затем клиническую ординатуру и очную аспирантуру. В 1989 году возглавила нейрореанимационную службу 1-й градской больницы Москвы, параллельно работала ассистентом, затем - доцентом кафедры нервных болезней Российского государственного медицинского университета (РГМУ).

В 1997-2005 гг. возглавляет кафедру фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии, руководит НИИ инсульта РГМУ.

В 2008 г. назначена на должность заместителя министра здравоохранения РФ, в 2012 г. занимает пост министра здравоохранения в правительстве Дмитрия Медведева.