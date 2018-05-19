Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 27° Завтра 18° 28° 21 Май 18° 29° 22 Май 18° 29°

Регион 19.05.2018 11:30

Министр по вопросам вооруженных сил Великобритании заявил в Тбилиси о твердой поддержке интеграции Грузии в НАТО

Соединенное Королевство продолжает твердо поддерживать процесс евроатлантической интеграции Грузии.

Как сообщает министерство иностранных дел Грузии, об этом заявил на встрече с замглавы грузинского МИД Вахтангом Махароблишвили в пятницу прибывший в Тбилиси с двухдневным визитом министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер.

По информации МИД, на встрече стороны обсудили существующее сотрудничество между Грузией и Великобританией в сфере обороны и безопасности и ход интеграции Грузии в НАТО, включая вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему саммиту Североатлантического альянса в Брюсcеле.

"На встрече было отмечено, что сотрудничество Грузии и НАТО в сфере морской безопасности динамично развивается", - сказано в сообщении МИД.

При этом в ведомстве напомнили о том, что на этой неделе в грузинский порт Поти вошла корабельная группа НАТО, в частности, четыре корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2), которую возглавляет британский эскадренный эсминец "HMS DUNCAN".

В МИД также отмечают, что М.Ланкастер в ходе встречи выразил благодарность грузинской стороне за зафиксированную поддержку Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, БРИТАНИЯ, НАТО, ИНТЕГРАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]