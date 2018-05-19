Партия оппозиционера Алексея Навального получила название "Россия Будущего", соответствующее решение было принято на учредительном съезде, который проходит в Москве в субботу.

А.Навальный на съезде не присутствовал, так как Тверской суд Москвы 15 мая назначил ему 30 суток административного ареста за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия после несанкционированного митинга 5 мая в центре столицы. Председателя партии съезд избирать не стал.

Говоря о целях партии, юрист ФБК Любовь Соболь заявила о необходимости добиваться "реальных перемен, реальных реформ", результатом которых станут суды и следствие, которые будут объективно вести и рассматривать дела, гарантии частной собственности, а также борьба с коррупцией, "чтобы деньги из бюджета не уходили в офшоры и не тратились на яхты и дворцы".

Открывая съезд, юрист ФБК Иван Жданов сообщил, что это четвертый учредительный съезд партии и седьмой - в общей сложности. Он выразил уверенность, что партия А.Навального будет зарегистрирована, отметив, что возможно "это не последний съезд, который придется проводить".

"Мы ждали представителей министерства юстиции, но они не пришли", - добавил И.Жданов.

Он сообщил, что на съезде присутствуют 124 делегатов из 60 субъектов РФ.

На съезде также принято решение о создании партии, ее региональных отделений, и утвержден ее устав.

Как ранее сообщил А.Навальный в своем telegram-канале, в Минюст РФ было подано уведомление о проведении учредительного съезда партии "Рабочее название". По его словам, такое название было выбрано для того, чтобы до съезда не успели "украсть" его, зарегистрировав партию-"спойлер".

А.Навальный с 2014 года пытался зарегистрировать партию с названием "Партия прогресса", в том числе в очередной раз - в январе текущего года.

Оргкомитет "Партии прогресса" А.Навального был зарегистрирован в конце февраля 2014 года.

Весной 2015 года Минюст принял решение об отказе в регистрации организации, мотивировав это нарушением организаторами статьи 15 закона "О политических партиях" (непредставление в установленный срок копии документов о госрегистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ). 29 апреля 2015 года в реестр была внесена запись о прекращении деятельности партии.

В настоящий момент жалоба на отказ в регистрации "Партии прогресса" находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

В начале января 2018 года А.Навальный сообщил о намерении вновь добиваться государственной регистрации партии. Однако, 22 февраля бывший соратник А.Навального Виталий Серуканов, покинувший его команду из-за разногласий, сообщил о подаче в Минюст РФ документов на регистрацию "Партии прогресса".

19 марта в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о регистрации изменений в учредительные документы партии "Гражданская позиция", согласно которым она переименовывается в "Партию прогресса". В связи с этим, А.Навальному и его сторонникам пришлось выбирать новое название для партии.