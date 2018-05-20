Компания GeoProMining Gold, разрабатывающая в Армении Сотское золотоносное месторождение и управляющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой, заявила о попытке незаконных добытчиков золота нарушить деятельность предприятия.

"GeoProMining Gold опровергает сообщения о забастовках рабочих на предприятии. Поводом для подобных домыслов стала очередная попытка незаконных добытчиков золота с Сотского месторождения путем давления на руководство и коллектив компании получить доступ к незаконной добыче золотоносной руды", - говорится в заявлении компании.

Согласно сообщению, 17 и 18 мая группа лиц перекрыла дорогу к месторождению и парализовала весь процесс работы предприятия, "мотивируя свои действия политическими предпосылками, якобы они являются участниками протестного гражданского движения и борются за свои права".

"Незаконные добытчики золота требовали отставки руководства Сотского месторождения, которое препятствует их незаконной деятельности на территории месторождения. GeoProMining Gold (. . .) заявляет, что незаконные действия приведут к полной остановке производства, в том числе Араратской золотоизвлекательной фабрики, и частичной парализации работы Южно-кавказской железной дороги", - отмечает компания.

Предприятия GeoProMining расположены в России и Армении. Основные активы компании в России - ОАО "Сарылах-Сурьма" (золото-сурьмяное месторождение Сарылах) и ОАО "Звезда" (Сентачанское золото-сурьмяное месторождение), вместе образующие самый мощный сурьмяный комплекс на территории РФ. В Армении GeoProMining принадлежат два предприятия - Агаракский медно-молибденовый комбинат и компания GPM Gold, разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение и управляющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой.

Ранее GeoProMining также владела добывающими активами в Грузии, но в 2012 году продала их российской Capital Group.