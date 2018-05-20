Азербайджанский солдат убит на участке азербайджано-армянской госграницы в Нахчивани

Баку. 20 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Азербайджанский солдат погиб в результате провокации со стороны Армении на участке азербайджано-армянской госграницы в Нахчывани.

"20-го мая при выполнении боевой задачи в ходе пресечения очередной провокации противника на Нахчыванском участке азербайджано-армянской госграницы погиб военнослужащий Адиль Татаров", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Руководство Минобороны выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Азербайджанское оборонное ведомство не исключает, что за совершившейся провокацией напрямую стоят посетившие несколько дней назад линию противостояния войск на этом направлении новоназначенные министры обороны и иностранных дел Армении, «которые и дали указания на осуществление данной провокации».

«Руководство Армении должно знать, что героические защитники Нахчывана в скором времени отомстят за шехида», - подчеркивается в информации.

Н.Аббасова