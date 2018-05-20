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Регион 20.05.2018 17:17

Эрдоган в преддверии выборов в Турции примет участие в митинге турецкой общины в Боснии и Герцеговине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сараево - столицу Боснии и Герцеговины, где он намерен выступить на митинге перед общиной европейских турок в связи с июньскими всеобщими выборами в Турции, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По информации агентства, после состоявшейся встречи с главой Госсовета Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем у Р.Т.Эрдогана намечен предвыборный митинг. На нем ожидаются тысячи сторонников президента Турции.

По данным АП, это единственное предвыборное мероприятие с участием Р.Т.Эрдогана, которое пройдет в Европе. Ранее ФРГ, Австрия и Нидерланды отказали Турции в возможности провести подобный митинг.

АП напоминает, что 24 июня в Турции пройдут парламентские и президентские выборы - более чем на год раньше изначально планировавшегося, в связи с референдумом 2017 года. При этом, более 3 млн проживающих за рубежом турок, начиная с 7 июня, смогут проголосовать на выборах.

В апреле 2017 года в Турции прошел референдум. По его итогам, чуть больше половины голосовавших (51,4%) высказались за внесение изменений в конституцию, которые касаются расширения полномочий президента страны и перехода от парламентской республики к президентской.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БОСНИЯ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]