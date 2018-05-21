Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.28 Brent   78.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 29° Завтра 18° 29° 23 Май 17° 29° 24 Май 18° 29°

СНГ 21.05.2018 09:28

Формирование органов ШОС по типу Совбеза ООН исключено - постпред РФ при секретариате ШОС

Формирование органов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по типу Совета Безопасности ООН абсолютно исключено, также в ШОС не обсуждается и тема создания собственного миротворческого контингента, заявил постоянный представитель РФ при секретариате ШОС Дмитрий Лукьянцев в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Формирование органов ШОС по типу Совбеза ООН абсолютно исключено. Полное равноправие стран-членов было изначально заложено в хартии ШОС: вне зависимости от размера территории, экономического потенциала, военной мощи, каждая сторона обладает одинаковым правом голоса. Базовый принцип ШОС - это консенсус. Если нет согласия по вопросу, он в рамках ШОС не поднимается", - сказал Д.Лукьянцев, отвечая на вопрос издания о том, есть ли смысл разделять ШОС на более узкий и более широкий форматы, наделяя каких-либо участников более серьезными полномочиями по аналогии с Совбезом ООН.

Комментируя вопрос о перспективе приема в организацию новых участников, постпред РФ при секретариате ШОС уточнил, что "все члены организации понимают, что сначала надо посмотреть, как ШОС заработает в полную мощь в формате восьми стран".

"Тем не менее, вопрос расширения не снимается с повестки дня - все имеющиеся заявки находятся на контроле. Сейчас у нас есть обращения о постоянном членстве от Ирана и Афганистана, и это не единственные страны, заинтересованные в подключении к организации. Помимо членства в ШОС есть институты партнеров по диалогу и наблюдателей. Имеется несколько соответствующих заявок. Среди них - заявки на диалоговое партнерство от Египта, Мальдивских островов, Сирии и Израиля. Буквально на днях аналогичное обращение поступило от Катара. Повысить свой статус до наблюдателя хотят Азербайджан, Армения, Турция и Шри-Ланка", - сообщил Д.Лукьянцев.

Отвечая на вопрос газеты, обсуждается ли создание в ШОС собственного миротворческого контингента, он уточнил, что "эта тема периодически возникает в СМИ и экспертном сообществе, однако не имеет под собой абсолютно никаких оснований ни с политической, ни с юридической точки зрения".

"Идею миротворческого контингента в ШОС однозначно не обсуждают хотя бы потому, что в организации нет собственных вооруженных сил, да и вообще военной составляющей как таковой. Во всех уставных документах ШОС зафиксировано, что формат не является военно-политической организацией, действия которой направлены против третьих стран. В ШОС действуют политико-дипломатические механизмы, направленные против угроз миру, безопасности и стабильности в регионе и не предусматривающие физического воздействия на государства и тем более ведения военных действий", - подчеркнул Д.Лукьянцев.

При этом он напомнил, что "в рамках РАТС (Региональная антитеррористическая структура при ШОС - ИФ) члены организации проводят совместные учения, направленные на отражение террористических угроз, и командно-штабные учения антитеррористической направленности по линии оборонных ведомств".

"Одно из таких учений, кстати, пройдет в сентябре 2018 года в России", - сказал Д.Лукьянцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ШОС, СТРУКТУРА, ПЕРСПЕКТИВЫ


Похожие новости


Странам ШОС удаётся не допускать дестабилизации в зоне своей ответственности - Шойгу Путин пригласил представителей стран ШОС посетить РФ для участия в форумах по интеграционным проектам Путин посетит Астану, где примет участие в саммите ШОС Путин и Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи "на полях" саммита ШОС обсудят, в том числе ситуацию на Корейском полуострове - Ушаков Россия надеется, что Монголии повысит свой статус в ШОС - Шойгу Лавров с коллегами по ШОС обсудит в Астане документы, планируемые к рассмотрению на июньском саммите Организации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]