Лидерство в Азербайджане на страховом рынке в январе-апреле сохранили компании из PASHA Holding

Компания "PASHA Heyat Sigorta", специализирующаяся на страховании жизни, в январе-апреле 2018 года собрала наибольший объем премий среди страховых компаний Азербайджана, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Согласно данным палаты, премии PASHA Heyat Sigorta в отчетном периоде составили 108 млн 802,2 тыс. манатов или 36,1% всех взносов страховщиков за январь-апрель.

PASHA Heyat Sigorta, соответственно, стала лидером по сбору премий в сегменте страхования жизни. Второе место по объему премий в сегменте страхования жизни заняла компания "Ateshgah Heyat" (17 млн 396,8 тыс. манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (5 млн 283,3 тыс. манатов).

В сегменте страхования иное, чем жизнь в январе-апреле 2018 года наибольший объем премий собрала СК "PASHA Sigorta" (70 млн 927,8 тыс. манатов).

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий в этом сегменте по итогам отчетного периода также вошли: "Азерсыгорта" (31 млн 925,3 тыс. манатов), Meqa Sigorta (12 млн 461,3 тыс. манатов), "Ateshgah" (10 млн 906,7 тыс. манатов) и Ipek Yolu Sigorta (7 млн 159 тыс. манатов).

В целом, на эти 8 компаний пришлось 264 млн 862,4 тыс. манатов или 87,9% всех премий страховщиков за отчетный период.

Среди страховых компаний в январе-апреле наибольший объем выплат произвела СК "PASHA Sigorta", чьи возмещения составили 18 млн 343,1 тыс. манатов или 23,4% всех выплат страховщиков.

PASHA Sigorta соответственно стала лидером по объему выплат в сегменте страхования иное, чем жизнь.

В пятерку ведущих страховых компаний по объему произведенных возмещений в этом сегменте по итогам отчетного периода также вошли: "Ateshgah" (6 млн 357,2 тыс. манатов), "Азерсыгорта" (5 млн 45,3 тыс. манатов), AXA-Mbask (3 млн 195,5 тыс. манатов) и AzSigorta (3 млн 22,9 тыс. манатов).

СК PASHA Heyat Sigorta, в свою очередь, стала лидером по объему выплат в сегменте страхования жизни (17 млн 926,6 тыс. манатов). Второе место по объему возмещений в сегменте страхования жизни заняла компания "Ateshgah Heyat" (7 млн 834,5 тыс. манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (6 млн 410 тыс. манатов).

В целом, на эти 8 компаний пришлось 68 млн 135,1 тыс. манатов или 86,8% всех выплат страховщиков за отчетный период.

На конец апреля 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 21 страховая компания.

А.Азизов